Пасхальный манифест Абия Ахмеда: почему глава Эфиопии связал Воскресение Христово с майскими выборами

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обратился к согражданам с пасхальным посланием, в котором призвал к общенациональному «возрождению» и выразил уверенность в демократическом будущем страны, несмотря на переживаемые трудности.

В своем поздравлении, приуроченном к празднику Воскресения Христова, глава правительства подчеркнул, что для христиан этот день символизирует торжество жизни над смертью и дарует надежду после периода испытаний. Абий Ахмед отметил, что Эфиопия сейчас проходит через непростой этап своей истории, однако сохраняет веру в конечный успех.

Центральной темой обращения стали предстоящие в мае всеобщие выборы, которые премьер назвал одним из важнейших этапов на пути обновления государства.

«Одним из важнейших этапов возрождения Эфиопии являются предстоящие выборы в мае. Так же, как мы не можем представить возрождение без страсти, демократию нельзя рассматривать в отрыве от ее взлетов и падений. <…> Мы не можем избежать испытаний, но мы можем проявить настойчивость. Давайте всей душой стремиться к возрождению Эфиопии, веря, что наша сила — это путь к выходу из нищеты, а наше терпение — путь к демократии!», — говорится в послании Абия Ахмеда.

Таким образом, в канун одного из главных христианских праздников эфиопский лидер попытался объединить нацию вокруг идей терпения, упорства и демократического обновления.