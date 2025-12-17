«Паспорт для лайков». Член ОП РФ предлагает пускать в соцсети только с 16 лет
Российским подросткам младше 16 лет хотят запретить пользоваться соцсетями
Фото: [istockphoto.com/miljko]
Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе нормативно-правовых актов Евгений Машаров в интервью РИА Новости представил ряд законодательных инициатив, направленных на усиление защиты детей в цифровом пространстве. В первую очередь предлагается установить возрастной ценз в 16 лет для регистрации и пользования социальными сетями.
«Я ранее предлагал доступ в интернет к чувствительной информации только по паспорту. Считаю, что нужно и далее проводить политику, направленную на введение ограничений: допуск к социальным сетям только с 16 лет», — заявил Машаров, подчеркнув преемственность своей позиции.
Помимо возрастного ограничения для соцсетей, в пакет потенциальных мер вошли:
— Блокировка онлайн-игр, чьи разработчики откажутся от официальной регистрации в российской юрисдикции.
— Полное прекращение работы на территории страны мессенджера WhatsApp*.
— Внедрение рамочного государственного регулирования для технологий искусственного интеллекта.
— По мнению общественника, только комплексный подход к цифровой безопасности позволит создать здоровую медиасреду.
«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — резюмировал Евгений Машаров.
Ранее сообщалось о том, что французским подростам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями.
* принадлежит Meta — признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации