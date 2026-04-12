«Паспорт туриста» в Карелии: как сэкономить на отдыхе и заодно помочь властям сделать сервис лучше

С мая 2026 года путешествия по Карелии станут доступнее для тех, кто предпочитает планировать маршруты заранее и не прочь сэкономить. Региональное министерство экономического развития анонсировало запуск проекта под названием «Паспорт туриста» — специальной брошюры, которая позволит получать скидки в отелях, ресторанах и музеях республики. Как уточняет издание «Республика Карелия», воспользоваться таким предложением смогут не только гости из других регионов, но и сами жители края, передает РБК.

Главная цель инициативы — не просто привлечь новых путешественников, но и мотивировать их возвращаться снова и снова, открывая для себя менее раскрученные, но оттого не менее живописные уголки. Кроме того, проект даст чиновникам ценный аналитический инструмент: отслеживая маршруты владельцев «паспортов», в ведомстве рассчитывают лучше понимать запросы аудитории и точечно улучшать туристическую инфраструктуру.

В министерстве пояснили, что документ будет выполнен в формате брошюры-путеводителя, объединившей семь тематических блоков. В них войдет информация о геологии, водных богатствах, истории, архитектуре и гастрономических особенностях республики. Получить такой «паспорт» можно будет совершенно бесплатно в туристических информационных центрах, непосредственно на объектах показа или у компаний-партнеров программы. Таким образом, брошюра послужит не только ключом к скидкам, но и полноценным навигатором по самым интересным местам региона.

Пока подробности о размерах дисконта и полном перечне участников держатся в секрете. Всю актуальную информацию власти пообещали разместить на портале «Легендарная Карелия» ближе к старту программы. Туристам, планирующим летний отдых, советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить выгоду.

Подобная практика уже опробована на севере: с 2021 года в соседней Мурманской области успешно действует «Паспорт полярника», дающий право на льготные туры и специальные предложения от местных гастрономических брендов. Если карельская версия окажется не менее функциональной, она станет отличным подспорьем для бюджетных, но насыщенных путешествий.