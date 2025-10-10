Пассажир разделся и напал на женщину во время полета

В мае этого года на борту авиалайнера, следовавшего над Европой, мужчина-пассажир совершил нападение на женщину. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Известно, что 45-летний Никола Криштиану, летевший рейсом EasyJet между Италией и Великобританией, полностью разделся и начал домогаться своей попутчицы. Он принуждал женщину к физическому контакту, схватил ее и попытался силой поцеловать. Однако довести до конца свои преступные намерения ему не удалось.

Мужчина пытался принудить пассажирку к половому акту, а женщина смогла противостоять его действиям. Позже, 9 октября, состоялись судебные слушания по этому делу. На них Криштиану не признал свою вину в совершенных действиях. Следующее заседание по этому уголовному делу назначено на январь 2026 года.

