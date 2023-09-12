Пассажирам аварийно севшего под Новосибирском авиалайнера выплатят по сто тысяч рублей компенсации

Это пообещал генеральный директор компании-авиаперевозчика, которой принадлежал этот самолет.

Сергей Скуратов, возглавляющий «Уральские авиалинии», пообещал, что все те, кто летел рейсом «Сочи-Омск» и был вынужден приземлиться в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы на борту, получат внушительную компенсацию.

«Договорились со страховой компаний "Альфа-страхование", каждому будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», - указал он.

Его обещание привели РИА Новости. Самолету пришлось сесть в поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Никто из пассажиров рейса не пострадал, почти все их уже отправили в Омск либо Новосибирск.