Пассажирам Подмосковья рассказали, что делать, если произошло ДТП с участием автобуса

Так, гражданам советуют держаться за поручни или ремешки-держатели в автобусе, не передвигаться во время движения транспорта и не отвлекать водителя от управления транспортным средством. Если же авария произошла, не стоит прислоняться к дверям, высовывать голову и руки в окна автобуса. Также важно не выходить из транспорта до его полной остановки. Если же автобус переворачивается, пассажирам необходимо сгруппироваться, взяться за поручни и упереться ногами в пол. Открыть двери в случаи их блокировки можно с помощью кнопки аварийного открывания, также можно разбить стекло.

Если в транспортном средстве произошло возгорание, об этом нужно сразу же сообщить водителю и постараться поскорее покинуть салон. При падении автобуса в воду нужно снять лишнюю одежду и и постараться выбраться наружу через двери или окна.