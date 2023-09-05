Пассажирам Подмосковья рассказали о тарифных зонах на МЦД-4

В Подмосковье будет создано несколько тарифных зон на четвертой линии Московских центральных диаметров. Об этом в преддверии открытия МЦД-4 рассказали в областном Минтрансе.

Так, первая зона — Центральная, она будет проходить от Внуково до Реутова. Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 50 рублей. Следующая зона — Пригород: от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Разовая поездка с аналогичными условиями будет стоить 65 рублей. Последняя зона — Дальняя: от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Стоимость разовой поездки — 65 рублей + 30 рублей за каждую зону.

Отметим, что все льготные категории граждан, имеющие право бесплатного проезда в пригородных электричках, смогут также воспользоваться этим правом. В министерстве уточнили, что тарифы на МЦД-4 были разработаны с областным Правительством, РЖД и ЦППК.