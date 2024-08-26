Пассажирам ЦППК раздают воду в связи с жаркой погодой

АО «Центральная ППК» организовало раздачу воды пассажирам в связи с жаркой погодой, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу организации.

Воду пассажирам раздавали в воскресенье с двух часов дня до пяти часов вечера на семи железнодорожных вокзалах и пяти столичных и подмосковных станциях. Раздача воды продолжилась в понедельник. Получить ее можно в те же часы у сотрудников компании в местах отправления пригородных поездов.

На текущей неделе в столичном регионе ожидается жаркая погода, в некоторые дни воздух прогреется до 30 градусов. Жителей и гостей региона призвали минимизировать число поездок на личном транспорте в активные солнечные часы. Также рекомендуется пить больше воды и помнить о головных уборах.