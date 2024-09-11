Пассажиропоток между Крымом и историческими регионами увеличился в два раза с 2022 года

Число пассажиров, совершающих поездки на автобусах между Крымом и историческими регионами России, увеличилось почти вдвое. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что за первое полугодие 2022 года автобусы перевезли более 28,7 тыс. пассажиров, а в 2024 году их число увеличилось почти до 42 тыс. человек.

Отмечается, что в ДНР курсируют автобусы «Ялта – Мариуполь – Донецк», «Ялта – Донецк» и «Ялта – Харцызск», в ЛНР - «Севастополь – Горловка», «Севастополь – Стаханов», «Ялта – Стаханов», в Запорожскую область - «Симферополь – Бердянск», «Евпатория – Мелитополь», «Симферополь – Мелитополь», «Ялта – Мелитополь», в Херсонскую область — «Евпатория – Геническ», «Ялта – Геническ», «Симферополь – Скадовск», «Ялта – Скадовск».

Ранее сообщалось, что стал известен срок избавления Москвы от пробок.