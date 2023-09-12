Пассажиров аварийно приземлившегося лайнера перевезут автобусами в Новосибирск

На данный момент их поместили в пункт временного содержания, который устроен в Доме культуры села Убинское.

Никто из пассажиров не пострадал. Медикам пришлось оказать первую помощь только одному из них. У человека повысилось давление из-за переживания по поводу экстренного приземления. На место происшествия направлены автобусы, которые доставят всех пассажиров и членов экипажа в Новосибирск. В дальнейшем большинство из них будет переправлено в Омск – конечную точку назначения сорванного рейса.

Об этом сообщило ТАСС. Правоохранители и Росавиация сейчас исследуют все обстоятельства, связанные с инцидентом. Уже сформирована компетентная комиссия, которая в дальнейшем предоставит свои выводы.