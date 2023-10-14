Пассажиров рассмешила надпись «Курить запрещено! Петушки» в подмосковной электричке
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
Табло с надписью «Курить запрещено! Петушки» в одной из подмосковных электричек рассмешила пассажиров. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что данная надпись находилась над дверями вагона.
Предполагается, что Петушки – это название конечно станции, расположенной во Владимирской области.
Читатели стали импровизировать с данной надписью и предлагать свои варианты, вроде «Петушки, курение запрещено», «Ну, все логично. Кто курит, тот петушок».