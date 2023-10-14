Пассажиров рассмешила надпись «Курить запрещено! Петушки» в подмосковной электричке

Табло с надписью «Курить запрещено! Петушки» в одной из подмосковных электричек рассмешила пассажиров. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» .

Отмечается, что данная надпись находилась над дверями вагона.

Предполагается, что Петушки – это название конечно станции, расположенной во Владимирской области.

Читатели стали импровизировать с данной надписью и предлагать свои варианты, вроде «Петушки, курение запрещено», «Ну, все логично. Кто курит, тот петушок».