Пассажиров рейса Нижневартовск— Махачкала девять часов держат в аэропорту, не давая взлететь
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Борт WZ-1918 авиакомпании RedWings из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу задерживается в аэропорту уже почти на девять часов, информирует онлайн-табло нижневартовской авиагавани.
Отмечается, что самолет должен был подняться в воздух еще в районе 18 часов в воскресенье, 19 ноября.
«Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске.
В авиакомпании RedWings прокомментировали происходящее, пояснив, что самолет из Нижневартовска в Махачкалу пока не может взлететь по «техническими причинами». Других подробностей не приводится.