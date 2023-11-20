Пассажиров рейса Нижневартовск— Махачкала девять часов держат в аэропорту, не давая взлететь

Борт WZ-1918 авиакомпании RedWings из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу задерживается в аэропорту уже почти на девять часов, информирует онлайн-табло нижневартовской авиагавани.

Отмечается, что самолет должен был подняться в воздух еще в районе 18 часов в воскресенье, 19 ноября.

«Самолет авиакомпании RedWings, должен следовать 19 ноября из Нижневартовска в Махачкалу в 18:35. Задержка до 03:35 20 ноября», — сказано на онлайн-табло аэропорта в Нижневартовске.

В авиакомпании RedWings прокомментировали происходящее, пояснив, что самолет из Нижневартовска в Махачкалу пока не может взлететь по «техническими причинами». Других подробностей не приводится.