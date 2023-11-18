Пассажирский борт в Новосибирск не может вылететь из Внуково несколько часов из-за озверевшего дебошира
Фото: [© РИА Новости]
Как передает Mash, в настоящее время 189 пассажиров ждут в самолете полицию, которая должна разобраться и вывести из салона неуемного буяна, который, будучи в сильном алкогольном опьянении, бузит и не желает покидать борт.
Отмечается, что причина неадекватного поведения молодого человека — принципиальный отказ пристегнуться перед вылетом.
«Рейс DP 419 Москва — Новосибирск из аэропорта Внуково задерживается из-за пьяного пассажира. 189 человек ждут, пока полиция придёт и задержит неуёмного буяна», - приводится в публикации.
В авиакомпании «Победа», в самолете которой сейчас и происходит ЧП, ситуацию пока не комментировали.