Пассажирский самолет экстренно сел в Италии из-за проблем с герметизацией

В Италии пассажирский самолет совершил срочную посадку из-за проблем с герметизацией. Об этом сообщает РИА Новости .

Пассажирский борт принадлежит греческому авиаперевозчику Aegean Airlines. Он совершал перелет из Салоников в Барселону со 156 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, когда был вынужден сесть в аэропорту «Каподикино». Выяснилось, что причиной внеплановой посадки стали проблемы с герметизацией салона самолета.

Сообщается, что никто не пострадал, однако у одного из пассажиров случился приступ панической атаки, ему немедленно оказали помощь медики. В Барселону пассажиры все же попали, туда отправился другой самолет, прибывший в качестве замены неисправному.