Самолет Петербург-Сочи с пассажирами на борту ударился хвостом о полосу

В воскресенье, 18 августа, самолет авиационный компании Smartavia, который направлялся из Санкт-Петербурга в Сочи, ударился хвостом при заходе на посадку. О данном факте сообщает РБК и ссылается на полученный от Smartavia комментарий.

«18 августа 2024 года при посадке воздушного судна Boeing 737–800 авиакомпании Smartavia, выполнявшего регулярный рейс 5N545 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Сочи, по предварительным данным, произошло касание ВПП хвостовой частью самолета», — говорится в сообщении.

В момент инцидента на борту крылатой машины находились 189 пассажиров, а также семь членов экипажа. Со ссылкой на Росавиацию СМИ приводит сведения о том, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что рядом с Сицилией во время торнадо утонула суперъяхта, на борту которой было много англичан. Одного человека обнаружили мертвым, а поиск еще шести продолжается в настоящее время.