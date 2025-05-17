Пассажирский самолет в ЯНАО вернулся в аэропорт после начала разбега

Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Надым вынужденно прервал взлет, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Утром, 17 мая, самолет RRJ-95 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Тюмень — Надым, прекратил взлет после начала разбега. Лайнер вернулся на стоянку, но причины такого решения экипажа не раскрываются. По данным канала, инцидент не связан с погодными условиями.

Пассажирский самолет благополучно вырулил на стоянку, а пассажиров, предположительно, отправили на другом рейсе.

Как предполагают, случай произошел на фоне сбоев в работе аэропортов Ямала из-за непогоды. В тот же день в Салехарде задержали девять внутренних рейсов, а в Новом Уренгое — восемь, включая направления в Омск, Саратов, Самару и Красноярск. Рейсы из Москвы и Уфы в газовую столицу пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось., что турецкая авиакомпания отменила все рейсы с курортов страны в Россию