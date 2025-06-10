Пассажирский самолет во время полета над Чечней столкнулся с поломкой

У самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал», следовавшего из Минеральных Вод в Ноябрьск, произошел отказ тормозной системы. Инцидент случился во время пролета над Чечней, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

После обнаружения поломки во время полета экипаж принял решение о вынужденной посадке в Тюмени. В 03:40 мск они запросили приземление на ВПП. В Тюмени лайнер приземлился в штатном режиме, угрозы для пассажиров не возникло.

Позже объяснили, что причиной неполадки стал отказ тормозной системы во время рейса. Специалисты проверяют бортовое оборудование, чтобы установить причину сбоя.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП с самолетом пассажиры девять часов не могут вылететь в уральскую столицу.