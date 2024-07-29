Пассажиры аэропорта Домодедово могут получить психологическую помощь

В аэропорту Домодедово начала работать психологическая служба, обратиться за помощью могут сотрудники воздушной гавани и пассажиры, которые, например, боятся летать.

Как рассказала врач-психиатр Юлия Латышева, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа Домодедово, пассажиры могут обратиться к психологу лично или получить консультацию по телефону.

«Можно даже записаться на прием, если человек планирует перелет и переживает. Психолог проведет несколько сессий, и пассажир спокойно полетит по своим делам», — отметила специалист.

Работникам аэропорта тоже необходима психологическая помощь, поскольку они сталкиваются с высоким уровнем стресса.

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