Пассажиры аэропорта Салехарда столкнулись с задержками рейсов

В аэропорту Салехарда произошли задержки рейсов в Екатеринбург и обратно. Пассажиры прождали своего вылета до вечера 30 июля, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Два самолета авиакомпаний «Ямал» и Red Wings с разницей в несколько минут должны были вылететь в столицу Урала в 13:40, но отправились только в 18:09 — с задержкой более четырех часов.

По данным онлайн-табло аэропорта, обратный рейс из Екатеринбурга, который планировали принять в Салехарде в 18:10, также задержали до 21:58. Представители авиакомпаний объясняют задержку техническими причинами, но точную информацию о характере неполадок не раскрывают.

Напомним, на днях «Аэрофлот» столкнулся со сбоями в системе. 29 июля удалось постепенно восстановить вылеты: перевозчик заявил о запуске рейсов из Москвы.