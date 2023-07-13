Пассажиры метро в Нижнем Новгороде смогут оплачивать проезд с помощью QR-кода

Пассажиры нижегородского метро смогут оплачивать проезд посредством QR-кода со следующей недели. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей метрополитена.

Отмечается, что это будет разовый билет в виде кассового чека с QR-кодом. Его нужно будет приложить на турникете при входе.

Добавляется, что приобрести такой билет жители и гости областного центра могут в автоматах по продаже жетонов.

Уточняется, что билеты появятся в продаже уже в понедельник.