Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 106 миллионов поездок за осень

Осенью пассажиры «Мострансавто» совершили на маршрутах предприятия почти сто шесть миллионов поездок. Это на двадцать процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Так, с начала сентября текущего года свыше пятидесяти миллионов поездок было совершено с помощью социальных карт, банковскими картами проезд пассажиры оплатили около тридцати двух миллионов раз. По картам «Тройка» и «Стрелка» суммарно было совершено более двадцати двух миллионов операций.

В ведомстве утонили, что чаще всего жители и гости Московской области пользовались услугами маршрутов под номерами 368, 22 и 21.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на маршруты компании «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов.