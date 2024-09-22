Пассажиры «Победы» более полусуток не могут вылететь из аэропорта арабского Абу-Даби

Пассажиры рейса российского лоукостера «Победа», что должен был вылететь по маршруту Абу-Даби — Москва еще в 8:30 утра (7:30 по московскому времени), застряли в аэропорту столицы ОАЭ более чем на 12 часов. Это следует из данных табло воздушной гавани арабского государства.