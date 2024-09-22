Пассажиры «Победы» более полусуток не могут вылететь из аэропорта арабского Абу-Даби

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Фото: [freepik.com]

Пассажиры рейса российского лоукостера «Победа», что должен был вылететь по маршруту Абу-Даби — Москва еще в 8:30 утра (7:30 по московскому времени), застряли в аэропорту столицы ОАЭ более чем на 12 часов. Это следует из данных табло воздушной гавани арабского государства.

Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, задержка рейса связана с некими техническими причинами.

«Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов создан оперативный чат», — приводит РБК слова представителей «Победы».

К настоящей минуте самолет так и не взлетел. Пассажирам было организовано размещение в гостинице, а также предоставлены напитки и питание.

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