Пассажиры Подмосковья оставили более двух тысяч вещей в автобусах Мострансавто с начала года

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» более двух тысяч вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сентябре чаще всего пассажиры забывали школьные рюкзаки и транспортные карты «Стрелка» учащегося. При этом самой необычной находкой в этом месяце стал хамелеон. Его обнаружили в контейнере в салоне автобуса на одном из маршрутов МАП № 8 в Химках. Напомним, что для того, чтобы найти забытую в автобусе, на автостанции или автовокзале компании вещь, нужно заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.