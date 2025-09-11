Пассажиры Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипеды на маршрутах ЦППК в субботу

В субботу, 13 сентября, ЦППК сделает провоз велосипеда бесплатным на всех маршрутах Москвы и Московской области, в этот день будет проходить Осенний велофестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для этого пассажирам нужно будет оформить билет с нулевой стоимостью в кассах и билетных автоматах – один пассажир сможет взять с собой один велосипед. Его нужно будет разместить на специальной площадке с креплениями или в тамбуре.

Стартовый городок фестиваля будет находиться на площади перед главным входом на ВДНХ, заезды стартуют в 13:00, 14:00 и 15:00. В ЦППК добавили, что в обычные дни транспортировка велосипеда с бесплатным билетом на маршрутах доступна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов, в границах МЦД — в любое время.

