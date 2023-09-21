Пассажиры Подмосковья совершили более миллиона поездок на автобусах, следующих до станций МЦД-4

С начала запуска МЦД-4 пассажиры совершили около 1,2 миллиона поездок на автобусах, следующих до ж/д станций диаметра, сообщили в областном Минтрансе.

«Вот уже больше недели в Подмосковье работает новый диаметр, который соединил между собой четыре городских округа Подмосковья — Реутов, Балашиху, Наро-Фоминск и Одинцовский. В его состав вошли девять подмосковных станций, доехать до которых можно на 76 маршрутах общественного транспорта», — рассказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

Зампред отметил, что вместе с запуском МЦД-4 в регионе после реконструкции также открылись две крупные железнодорожные станции — Ольгино и Железнодорожная.

Самым востребованным у жителей маршрутом стал № 17R «ст. Реутово — Москва (м. Новогиреево)», на нем зафиксировано порядка 67 тысяч поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты № 9К «Никольско-Трубецкое — ст. Никольское» и № 6К «ст. Салтыковская-Никольско-Трубецкое».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».