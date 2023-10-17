Пассажиры Подмосковья совершили более шестидесяти миллионов поездок на маршрутах Мострансавто осенью

Более 30 миллионов поездок жители и гости региона зафиксировали с помощью социальных карт. Банковскими картами проезд оплатили почти 19 миллионов раз, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — 13 миллионов раз. Наиболее востребованными маршрутами за этот период были № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» и № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск». Самым популярным по числу регистраций проезда на маршрутах стал МАП № 10 города Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.