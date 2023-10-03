Пассажиры Подмосковья совершили более сорока миллионов поездок в автобусах Мострансавто за сентябрь

За минувший сентябрь жители и гости Подмосковья совершили более 42,5 миллиона поездок в автобусах Мострансавто, что на 28% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число поездок было зафиксировано 5 сентября — почти 1,6 миллиона. Чаще всего регистрацию проезда в транспортных средствах производили социальными картами — более 20 миллионов раз. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты — 12 миллионов операций.

Самый большой объем пассажирских перевозок за первый месяц осени зафиксировали на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)» и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)». Наиболее популярным стал МАП № 10 города Королев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.