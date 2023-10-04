Пассажиры Подмосковья совершили более ста тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто

С начала текущего года жители и гости Московской области совершили около 118 тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, которые проходят в пределах региона. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, на самом длинном маршруте компании № 327к «Перхурово — м. Котельники» протяженностью около 200 километров, по которому курсируют автобусы МАП № 4 города Раменское, было совершено почти 30 тысяч поездок. На самом коротком маршруте компании № 10 «ст. Подлипки — Комитетский лес», который обслуживает МАП № 10 города Королев, — 88 тысяч поездок. Его протяженность — 1,47 километра.

Пассажиры на данных маршрутах совершили почти 75 тысяч поездок с помощью социальных карт, самым популярным способом оплаты стали банковские карты — более 32 тысяч трансакций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.