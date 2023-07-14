Пассажиры Подмосковья совершили почти двести миллионов поездок, оплаченных социальными картами

С начала текущего года пассажиры совершили более 190 миллионов поездок по Подмосковью, которые они оплачивали с помощью социальных карт, сообщили в областном Минтрансе. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

В сообщении ведомства уточнили, что более 165 миллионов поездок были оплачены соцкартами жителя Подмосковья, остальные — по картам москвича.

Наибольшей популярностью у данных пассажиров пользовались маршруты № 121 «Лесные дали — Москва (м. Крылатское)» в Одинцове, № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — з-д ЖБИ — ул. Спирина» в Коломне и № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» в Долгопрудном.