Пассажиры Подмосковья совершили почти шестьсот тысяч поездок на «дачных» маршрутах Мострансавто

С апреля этого года жители и гости Подмосковья совершили свыше 573 тысяч поездок на сезонных маршрутах Мострансавто, сообщили в областном Минтрансе. В этом дачном сезоне было запущено более 40 «дачных» автобусных маршрутов.

В ведомстве уточнили, что в более чем 20 городских округах организовали дополнительное транспортное сообщение. Наиболее востребованным стал маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное» (МАП № 4 города Раменское), там зарегистрировано свыше 80 тысяч поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» (МАП № 12 города Ногинск) и № 34 «Дмитров — Липино — Канал им. Москвы» (МАП № 9 города Долгопрудный) — 75,9 тысячи поездок и более 65 тысяч поездок соответственно.

Отметим, что автобусы перевозят пассажиров от автовокзалов региона и железнодорожных станций к дачным и садовым товариществам. Некоторые дачные маршруты будут курсировать до начала ноября.