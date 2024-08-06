Пассажиры совершили более трехсот тысяч поездок на сезонных автобусных маршрутах в Подмосковье

С начала апреля 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 354 тысяч поездок на маршрутах АО «Мострансавто», следующих к садовым и дачным товариществам региона, в этом году в регионе работают 44 сезонных маршрута. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В число самых востребованных маршрутов вошли № 10 «Автостанция — Юбилейное» (МАП № 4 г. Раменское), № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» (МАП № 12 г. Ногинск) и № 30 «Электрогорск — Алексеево» (МАП № 12 г. Ногинск). В ведомстве уточнили, что на всех сезонных маршрутах действуют меры социальной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.