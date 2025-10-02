Пассажиры ЦППК смогли бесплатно перевезти более 200 тыс. велосипедов

С начала 2025 года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) бесплатно перевезли более 200 тыс. велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Каждый девятый из них пришелся на московские велофестивали, которые проходили весной, летом и осенью. В общей сложности во время Весеннего фестиваля, на первом и втором Ночных фестивалях, а также на Осеннем и на первом Детском Московском велофестивале в поездах ЦППК бесплатно перевезли почти 22 тыс. велосипедов.

В пресс-службе напомнили, что для бесплатного провоза велосипеда в пределах МЦД нужно оформить билет с нулевой стоимостью. На остальных направлениях его можно провезти бесплатно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.