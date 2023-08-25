Пассажиры ЦППК свыше 47 тысяч раз воспользовались картами провожающего за семь месяцев

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании за семь месяцев воспользовались картами провожающего более сорока семи тысяч раз. Об этом со ссылкой на ЦППК сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Карта провожающего дает возможность проводить пассажира (родственника, приятеля, знакомого) до вагона, а также встретить его с тяжелом багажом на перроне без оплаты входа на станцию и выхода с нее.

Находиться на перроне по карте провожающего можно не более получаса. Оформить такую карту можно в билетной кассе под залог в размере ста рублей. Деньги вернут обратно после выхода с платформы и сдачи карты обратно. Данная услуга доступна на 125 пригородных станциях Московского региона и на восьми вокзалах столицы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что развитие железнодорожного сообщения в Подмосковье дополняется строительством дорог.