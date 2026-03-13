Пастила и поэзия: как студентки из Коломны покорили международный конкурс по туризму
Студентки третьего курса Коломенского государственного социально‑гуманитарного университета (ГСГУ) Анжелика Брешева и Галина Вергазова стали лауреатами III международного конкурса «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий».
Девушки учатся на профиле «Туризм» факультета истории, управления и сервиса. Они победили в номинации «Рекламный ролик /Проморолик» с работой «Город поэтов и притяжения туристов: древняя Коломна». В своем видео участницы раскрыли туристический потенциал города и рассказали о его литературной истории. Всего в конкурсе участвовали 267 человек из 34 регионов России, а также из Киргизии, Белоруссии и Казахстана.
Кроме того, Анжелика Брешева заняла первое место в номинации «Туристский сувенир». Ее проект «Гастрономический сувенир Коломны: история и вкус традиционной пастилы» объединил идеи туризма, педагогики и сохранения историко‑культурного наследия.
Работы для престижного конкурса студентки готовили под руководством доцента кафедры педагогики и кафедры отечественной и всеобщей истории и социально‑гуманитарных дисциплин ГСГУ Марии Кадыковой.