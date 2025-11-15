Пастыри в белых халатах: в саратовские женские консультации придут священники

В Саратовской митрополии реализована мера по усилению взаимодействия Русской православной церкви с городской системой здравоохранения.

Согласно официально опубликованному указу, за каждой из 19 женских консультаций Саратова теперь закреплен конкретный священнослужитель. Одной из ключевых задач этой инициативы является противодействие прерыванию беременности.

«Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО "Город Саратов», — говорится в документе, подписанном митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием

Координировать деятельность священников, направленную на духовное окормление как пациенток, так и сотрудников медучреждений, поручено иерею Борису Бурлакову. Он возглавляет епархиальный отдел по защите семьи, материнства и детства, что подчеркивает профильную направленность данного проекта.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ разработала специальный чин молитв для женщин, планирующих аборт.