Патологоанатомы, иглы и восковые куклы: раскрыты детали скандального дела о надругательстве в морге во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении двух патологоанатомов, обвиняемых в совершении действий, квалифицируемых как надругательство над телом покойного.

Как сообщает пресс-служба судов Приморского края, инцидент произошёл в одном из местных бюро судебно-медицинской экспертизы.

Согласно материалам дела, между обвиняемыми — сотрудниками ГБУЗ «ПК Бюро СМЭ» — был заключён предварительный сговор. По версии следствия, женщина-сотрудник убедила своего коллегу поместить внутрь тела умершего, находившегося в морге, странный пакет. В свёртке находились три восковые фигурки с фотографиями, проткнутые иглами, со связанными конечностями, а также пластины с нанесёнными иероглифами.

Мужчина, воспользовавшись служебным положением, вложил данный предмет в грудную клетку умершего и наложил швы, чтобы скрыть следы вмешательства. Однако в ходе последующей процедуры бальзамирования посторонний объект был обнаружен.

Действия обвиняемых расценены следствием как акт глумления, выражающий явное неуважение к памяти усопшего и чувствам его близких. Им инкриминируется преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших).

