Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом РПЦ в Минске

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, отметил заслуги президента Белоруссии Александра Лукашенко, вручив ему высокую церковную награду — орден Святого Даниила Московского I степени. По сообщению БЕЛТА, эта награда была присуждена главе белорусского государства в знак признания его вклада в укрепление связей между Церковью и государством.

В рамках встречи, состоявшейся во Дворце независимости в Минске, Александр Лукашенко поделился с патриархом Кириллом своими наблюдениями о том, что обстановка вокруг Белоруссии остается напряженной и всегда находятся те, кто стремится нарушить стабильность.

Он также отметил, что страна прилагает усилия, чтобы следовать «заповедям Господа», что позволяет успешно реализовывать намеченные планы и жить относительно спокойно.

Визит главы РПЦ в Белоруссию связан с празднованием 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря, и носит пастырский характер.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Мизулина вручили RT награды на премии интернет-контента ИРИ.