Патриарх Кирилл назвал безумными правителей, пришедших к власти после революции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга назвал безумными правителей, пришедших к власти после революции 1917 года. По его словам, все делалось против исторического пути народа, и именно в этом городе сконцентрировалась вся скверна — произошел страшный переворот, начала проливаться невинная кровь, а безумные правители поставили задачу построить общество всеобщего благоденствия, из чего, как он подчеркнул, ничего не вышло, передает «Политсовет».