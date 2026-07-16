Патриарх Кирилл назвал безумными правителей, пришедших к власти после революции
Патриарх Кирилл: пришедшие к власти после революции правители были безумными
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга назвал безумными правителей, пришедших к власти после революции 1917 года. По его словам, все делалось против исторического пути народа, и именно в этом городе сконцентрировалась вся скверна — произошел страшный переворот, начала проливаться невинная кровь, а безумные правители поставили задачу построить общество всеобщего благоденствия, из чего, как он подчеркнул, ничего не вышло, передает «Политсовет».
При этом предстоятель РПЦ заметил, что даже многие высокопоставленные советские начальники тайно верили в Бога. Он рассказал, что знал таких людей, в том числе среди ученых, которые скрывали веру и открыто в храм не ходили. По его мнению, внешние проявления религиозности были сведены к минимуму, необходимому лишь для того, чтобы избежать критики из-за границы, которой власть очень боялась.