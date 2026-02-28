Патриарх Кирилл объяснил загадку исчезновения киевского титула: что с ним стало

В день памяти святителя Алексия патриарх Кирилл рассказал в Елоховском соборе о том, как киевский митрополит стал именоваться Московским. Причиной стало разорение древней столицы кочевниками и последующий перенос кафедры, что дало начало новой русской государственности, пишет Царьград.

В субботу первой недели Великого поста, когда Русская православная церковь чтит память святителя Алексия, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение в Елоховском соборе столицы, где покоятся мощи святого. В своей проповеди предстоятель обратился к истокам формирования российской государственности и разъяснил важный исторический нюанс в титуловании святого.

Патриарх указал на то, что, хотя святитель Алексий носил титул «митрополита Киевского», в народной памяти и церковном предании он закрепился именно как Московский. Причиной тому, по словам патриарха, стали трагические события, связанные с нашествием кочевников, в результате которых Киев, являвшийся колыбелью русской цивилизации, подвергся колоссальному разрушению.

Он напомнил пастве, что Божественным промыслом Первопрестольная кафедра Русской церкви была перемещена из разоренного Киева. Путь ее лежал через Владимир, но окончательно она утвердилась именно в Москве. Именно в этом городе, по словам патриарха, впоследствии сформировалось централизованное Русское государство, которое сумело не только одолеть внешних неприятелей, но и, что важнее, пресечь разрушительные междоусобные распри князей.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что именно по молитвам святых угодников, таких как Алексий, страна и ее главный город смогли обрести величие и силу, позволяющие им с честью выходить из самых тяжелых исторических испытаний.