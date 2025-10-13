Патриарх Кирилл освятил егорьевский храм с 240-летней историей

12 октября стало знаковой датой для Егорьевска и всей русской православной общины. В селе Саввино Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Великий чин освящения Троицкого храма, поставив символическую точку в многолетней эпопее его возрождения из руин. Событие стало итогом масштабной 12-летней реставрации, вернувшей к жизни уникальный памятник истории и архитектуры.

Церковь в селе Саввино, впервые упомянутая в 1783 году, прошла через огонь, забвение и советское запустение. Ее деревянный предшественник горел и отстраивался заново. В 1816 году рядом возвели каменный храм с четырьмя приделами, а в 1887-м был освящен величественный Троицкий собор. Однако в 1920-е годы храмовый комплекс закрыли, превратив в хозяйственные объекты, что привело его к плачевному состоянию. Лишь в 1993 году святыню вернули верующим, но активное восстановление началось только в 2011-м.

За последние пять лет усилиями священнослужителей, меценатов и реставраторов был проделан колоссальный объем работ. Специалисты укрепили фундамент, полностью восстановили кровлю и систему отопления, что делает храм готовым к круглогодичной работе. На купола вернулись золоченые кресты, а на колокольне в 2022 году установили 16-тонный колокол, отлитый по историческим чертежам. Особого внимания заслуживает восстановленная настенная роспись, выполненная в стиле знаменитой Васнецовской школы по сохранившимся фрагментам.

Патриарх Кирилл не только освятил престолы обновленного храма, но и возглавил Божественную литургию, которая транслировалась в прямом эфире телеканала «Союз». Внимая к трудам по восстановлению, Предстоятель Русской Православной Церкви наградил ключевых участников проекта: благотворителей, руководителей строителей и художников-реставраторов, а также настоятеля храма иерея Александра Леонтьева и благочинного Раменского церковного округа игумена Никодима.

Возрождение духовного центра в Саввино на этом не заканчивается. Рядом с Троицким храмом уже ведется строительство Воскресной школы для воспитания нового поколения прихожан. Планируется и завершение реставрации Успенского храма в составе комплекса.