Патриарх Кирилл поздравил всех россиян с наступающим Рождеством Христовым
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В эти минуты в кафедральном Храме Христа Спасителя в Москве начинается праздничная церковная служба в ознаменование наступающего Рождества Христова.
Перед этим предстоятель Русской православной церкви обратился с речью ко всем россиянам и православным всего мира. Патриарх Кирилл пожелал всем мира, добра, внимания к ближним и заботы о страждущих.
Церковные богослужения будут в связи с наступлением праздника Рождества Христова будут проходить всю ночь во всех православных храмах России и по всему остальному миру.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации.