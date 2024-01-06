Патриарх Кирилл поздравил всех россиян с наступающим Рождеством Христовым

В эти минуты в кафедральном Храме Христа Спасителя в Москве начинается праздничная церковная служба в ознаменование наступающего Рождества Христова.

Перед этим предстоятель Русской православной церкви обратился с речью ко всем россиянам и православным всего мира. Патриарх Кирилл пожелал всем мира, добра, внимания к ближним и заботы о страждущих.

Церковные богослужения будут в связи с наступлением праздника Рождества Христова будут проходить всю ночь во всех православных храмах России и по всему остальному миру.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации.