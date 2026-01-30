Патриарх Кирилл в ярости: кто на самом деле блокирует закон против гадалок и тарологов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил недоумение в связи с задержкой введения законодательных ограничений на рекламу оккультных и псевдонаучных услуг. Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, он отметил, что процесс запрета продвижения астрологии, колдовства и гаданий неожиданно «забуксовал», пишет Life.ru

По словам патриарха, подобная реклама продолжает оказывать массовое манипулятивное воздействие на граждан, становясь основой для психологического насилия и финансовой эксплуатации. Наиболее уязвимыми перед такими практиками он назвал пожилых людей и тех, кто переживает кризисную жизненную ситуацию.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что во многих случаях деятельность, маскирующаяся под оккультные услуги, является банальным мошенничеством или преступлением. Он напомнил, что в советское время власть активно боролась с мракобесием, хотя и ошибочно включала в это понятие религию. Сейчас, по его мнению, ситуация с религией нормализовалась, однако современные формы мракобесия продолжают процветать при попустительстве.

