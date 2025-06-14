Патриарх Кирилл заявил, что его не испугать самолетами НАТО
Патриарх Кирилл заявил, что его не испугать самолетами НАТО
Фото: [flickr.com]
Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, отметил, что его не испугали самолёты НАТО, которые были направлены на перехват пассажирского лайнера, на котором он находился во время полёта в Калининград для встречи с верующими. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.
На встрече представителей духовенства Калининградской митрополии в православной школе при главном соборе Калининграда, посвящённом Христу Спасителю, глава Русской православной церкви представил ситуацию, в которой внезапно появляется истребитель F-16 и начинает приближаться к самолету патриарха. Он сразу же задался вопросом о необходимости отправки на перехват истребителей НАТО.
«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И Вот это вопрос „на завал“ западным политикам: „Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!“, — заявил патриарх Кирилл.
По его мнению, это может привести к противостоянию, которое способно вызвать человеческие потери. Это означает, что конфликт между Востоком и Западом будет обостряться.
«Но мы не должны идти на поводу у поджигателей войны. Мы должны идти своим цивилизационным путем — притягательным, поверьте мне, для очень многих людей в мире. Это особый путь цивилизационного развития», — подчеркнул патриарх Кирилл.