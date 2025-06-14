Патриарх Кирилл заявил, что его не испугать самолетами НАТО

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл, отметил, что его не испугали самолёты НАТО, которые были направлены на перехват пассажирского лайнера, на котором он находился во время полёта в Калининград для встречи с верующими. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

На встрече представителей духовенства Калининградской митрополии в православной школе при главном соборе Калининграда, посвящённом Христу Спасителю, глава Русской православной церкви представил ситуацию, в которой внезапно появляется истребитель F-16 и начинает приближаться к самолету патриарха. Он сразу же задался вопросом о необходимости отправки на перехват истребителей НАТО.

«Такую простую вещь скажу: вот летит патриарх на пассажирском самолете. Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И Вот это вопрос „на завал“ западным политикам: „Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!“, — заявил патриарх Кирилл.

По его мнению, это может привести к противостоянию, которое способно вызвать человеческие потери. Это означает, что конфликт между Востоком и Западом будет обостряться.