Патриарх предупредил о грехах, которые принесет искусственный интеллект

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут привести человечество к ранее невиданным греховным последствиям, буквально «столкнув мир в пропасть». Таким мнением поделился грузинский католикос патриарх Илия II в рамках научной конференции по случаю 100-летия журнала «Теология», передает портал Eadaily.

В своем обращении священнослужитель подчеркнул, что церковь должна активно укреплять христианские ценности, используя для этого возможности современных технологий. При этом он предупредил об опасностях, которые несет неконтролируемое развитие ИИ.

«Наряду с добром, искусственный интеллект таит в себе и большую опасность, которая способна столкнуть мир в пропасть и сделать его жертвой ранее невиданных тяжких грехов», — отметил патриарх.

По его словам, мировое сообщество уже осознает потенциальные риски и пытается создать защитные механизмы против возможных угроз, исходящих от ИИ.

