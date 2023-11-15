Патриот Лепс спел на сцене собственную версию песни выступившего против СВО артиста

Певец является одним из главных патриотов России. Он старается во всем поддерживать государство и его граждан, а особенно – солдат: как в зоне СВО, так и в полевых госпиталях. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Многие знают Григория Лепса по двум его хитам: «Самый лучший день» и «Рюмка водки». Их певец всегда исполняет на сцене для бесчисленной аудитории фанатов. Но внезапно публике в городе Киров, где выступление артиста состоялось 14 ноября, удалось услышать от артиста его собственную версию песни «Стаканы». К слову, авторство оригинальной композиции принадлежит Борису Гребенщикову*, который выступил против СВО.

Несмотря на это, певец-патриот все так же уважает творчество коллеги. По словам Лепса, он – «прекрасный человек и великолепный музыкант».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Басков и Лепс пообещали выплачивать бойцам премии за каждый подбитый танк.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом