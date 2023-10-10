Патриотическая акция в поддержку бойцов СВО прошла в Шатуре

Патриотическая акция «Сила русского духа – в единстве!» состоялась в Шатуре. Участие в мероприятии принял в том числе глава муниципалитета Алексей Артюхин.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно держать курс на сохранение ценностей и укрепление государственности. Артюхин добавил, что решение президента России Владимира Путина о проведении СВО поддерживает большинство россиян.

В рамках акции «Сила русского духа – в единстве!» почтили память жителей Шатуры, которые отдали жизнь на передовой, защищая страну. Гостям мероприятия также показали фильм о гуманитарных конвоях в зону спецоперации.

Глава округа подчеркнул, что многие местные жители вносят вклад в победу – плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ, вяжут теплые носки и собирают посылки. Отдельно Артюхин отметил водителей, которые доставляют грузы в зону СВО, рискуя жизнью.