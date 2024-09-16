Патриотический автопробег прошел в Подмосковье

Патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» состоялся в регионе, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками мероприятия стали, в том числе мотоциклисты отделений «Ночных волков» из четырех подмосковных муниципалитетов. Пробег стартовал у Дома Правительства региона, после чего участники разделились на две колонны и выехали к мемориальным комплексам, распложенным в разных городах области. Завершился пробег у памятника «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске.

На каждой остановке пробега проходили торжественный митинг и возложение цветов к мемориалам в честь советских солдат.