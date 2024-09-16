Патриотический автопробег прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» состоялся в регионе, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Участниками мероприятия стали, в том числе мотоциклисты отделений «Ночных волков» из четырех подмосковных муниципалитетов. Пробег стартовал у Дома Правительства региона, после чего участники разделились на две колонны и выехали к мемориальным комплексам, распложенным в разных городах области. Завершился пробег у памятника «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске.
На каждой остановке пробега проходили торжественный митинг и возложение цветов к мемориалам в честь советских солдат.
«Радостно видеть, как к подобным мероприятиям активно присоединяются дети и молодежь», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.