Патриотический фестиваль «Защитники Отечества» прошел в Коломне

Организаторами масштабного мероприятия выступили Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья и Фонд Победы.

При поддержке местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в селе Бояркино, расположенном под Озерами, прошли молодежные военно-патриотические соревнования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

В игре приняли участие 250 добровольцев в возрасте от 7 до 20 лет из более чем 15 муниципальных образований Московской области.

Под руководством квалифицированных инструкторов команды перемещались между тематическими станциями, где изучали основы военной подготовки, практическое применение тактической медицины, осваивали стрельбу, учились создавать маскировочные сети, выполняли упражнения по скалолазанию (фрироупу) и метанию ядра.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]