Патриотизм в действии: школьники Химок плетут маскировочные сети для бойцов СВО

В школе №8 подмосковных Химок появилось новое оборудование для плетения маскировочных сетей — специальные рамки, на которых уже провели первый мастер-класс, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ученики под руководством опытных наставников начали создавать средства маскировки для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Директор учебного заведения Ольга Игнатьева, являющаяся также лидером Движения общественной поддержки, подчеркнула необходимость проведения подобного мероприятия.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы у ребят было понимание, что патриотизм — это не только слова, но и дела. Поэтому мы приняли решение о необходимости собственного оборудования для плетения масксетей», — сказала она.

Для проведения первого занятия руководство школы также пригласило активистку из химок Анну Колесникову, которая помогает фронту с самого начала СВО.

«Надеюсь, что полученные знания будут приносить свои плоды на благо Родины», — отметила она.

Мероприятие прошло под символичным названием «Успех в единстве поколений» и было приурочено к 81-й годовщине легендарного Партизанского парада в освобожденном Минске. Участникам рассказали об этом историческом событии — уникальном случае, когда в 1944 году партизаны прошли торжественным маршем по только что освобожденной от фашистов белорусской столице.

Ранее сообщалось, что жителям Химок рассказали историю ветерана пожарной охраны.