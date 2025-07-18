Жителям Химок рассказали историю ветерана пожарной охраны

Дмитрий Гайденко является ветераном пожарной охраны Химок, за более чем 35 лет профессиональной службы он прошел путь от инспектора до начальника государственного пожарного надзора химкинского района. Об этом в День образования Государственного пожарного надзора сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа. Он подчеркнул, что сотрудникам пожарного надзора нужны обширные знания.

«Сложно бывает вникнуть в особенности объекта, если речь, например, о нефтяном объекте — нужно знать технологический процесс, особенности используемых веществ и материалов, требования всех нормативных документов. В таком случае нужно детально изучить объект, вплоть до мельчайших тонкостей», — сказал ветеран пожарной охраны.

В сообщении добавили, что на данный момент в Государственной противопожарной службе трудятся около 220 тыс. человек, каждый год они совершают порядка 2 млн выездов и проводят десятки тысяч профилактических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.